北韓官媒朝中社30日發表一則評論，譴責韓美《華盛頓宣言》，並表達加強「軍事嚇阻力」的決心。

在朝中社發表該評論前一天，北韓勞動黨中央委員會副部長金與正也發表立場譴責《華盛頓宣言》。據韓聯社援引朝中社這篇評論稱，在韓美以「提供延伸嚇阻」和「加強同盟」為由執著於發動反北韓核戰爭的情況下，北韓增強軍事嚇阻力理所當然。評論提及《華盛頓宣言》包含的多項內容，主張韓美顯露對北韓「侵略意圖」，並將「核戰爭」當作既定事實。

評論還稱，韓國總統尹錫悅訪美並與美方討論消滅北韓之計，是最為敵對的侵略挑釁行為，是萬分危險的核戰爭行徑。評論針對尹錫悅稱，反民族、屈從美國的行徑，使韓國淪落為美國的核戰爭火藥庫和前哨基地，還對半島乃至周邊地區的安全和利益構成威脅。

評論稱，美國及其傀儡之輩否定北韓的存在，執著於反北韓，並策劃核戰爭陰謀的一系列行徑無法得到寬恕，且必將為之付出代價。