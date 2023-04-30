王宥忻（左）邀請澎恰恰參與直播。（固力狗提供）

澎恰恰開心與草泥馬合照。（固力狗提供）

王宥忻直播節目《向宇宙下訂單》每週在線上分享財商思維如何透過學習變成有錢人的頭腦，日前邀請澎恰恰參與直播，讓前輩澎恰恰（澎哥）分享人生面對失敗的課題，以及如何再站起來逆轉勝。澎哥來到了王宥忻的豪宅加入直播，感嘆表示：「這裡不是人住的是天庭，因為天庭住的都是仙女和奇珍異獸真的是很特別的體驗，因為之前認了羊駝麥可當兒子今天特別來看兒子，一起直播。」

回憶過去締造巔峰，澎哥反思自己對於金錢的部分從來不是很在意，比如說身邊有人需要救助和幫忙常是二話不說地給予金錢，有一次小弟打來說欠了300萬要被斷手腳，他二話不說立刻把錢付了幫小弟處理問題，因為太講義氣的個性，沒有辦法留住身邊的錢，再加上自己對於電影一直以來非常嚮往，希望把心中所想落實在電影作品當中，求好心切沒有聽從建議，拍電影的時候資金要先到位再啟動。於是在拍攝的過程當中不斷地加東西，常常為了追求完美畫面不惜成本，於是預算爆表以致於造成巨大的金錢黑洞。

直播中，澎哥宣傳《隔壁親家》時代劇場的音樂劇時，直接和王宥忻對戲，澎哥飾演一個為家裡付出奉獻的老父親就像牛一樣為的就是子女能溫飽三餐，在對戲的過程中王宥忻3秒落淚，澎哥直誇王宥忻非常有天份，未來期待有更多合作的機會。王宥忻身家超過10億、不過也曾歷經低潮：「自己和澎哥一樣曾經破產，也是經歷很多失敗站起來，一直到現在變成財富自由，很看好澎哥的才華對他很有信心。」

澎哥在節目中坦言自己曾經很低潮，有時也懷疑自己現在這把年紀了，是不是可以把債務還清？但每天還是很努力的生活面對問題，現在開始經營社群媒體、抖音、YT和年輕的團隊合作，疫情過後演藝活動也開始復甦，在電商事業推出「恰恰好泡菜」，表示：「當然有很多人會酸言酸語說賣這個泡菜可以賺錢嗎？但是對我來說這是一個起步，希望透過自己的努力，可以讓大家知道自己是怎麼面對問題也有誠意勇於承擔。」