今天是四技二專統測第二天及二技統測第一天，技專校院入學測驗中心表示，今天截至上午10時，四技二專通報申請第三類備用試場（篩檢陽性）的考生共計110人，啟用試場間數49間；二技通報申請第三類備用試場有8人，啟用試場間數4間。總共今天共開了53間第三類備用試場，提供118個考生使用。

四技二專今天進行第二天的考試，第一節考專業科目(二)，應考人數為5萬7126人，缺考人數為3810人，缺考率為6.67％，相較於去年 9.58％降低 2.91個百分點；第二節考數學，應考人數為7萬3981人，缺考人數為4555人，缺考率為6.16％，相較於去年9.2％降低 3.04個百分點。

二技今天進行第一天的考試，第一節考科為國文，應考人數6975人，缺考人數449人，缺考率為6.44％，相較於去年7.66％降低1.22個百分點；第二節考科為英文，應考人數6975人，缺考人數435人，缺考率為6.24％，相較於去年 7.74％降低1.5個百分點。

技專校院入學測驗中心說，今天全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。下午第一節考科於1時30分開始考試，提醒考生得自主佩戴口罩，入場時出示准考證並遵守試場防疫規定順序安靜進入。