韓國正妹May經常在個人YouTube分享在台灣的生活，近日她到國術館體驗推拿，過程中讓她驚嘆不已，她說韓國也有推拿，但她一次都沒有去過，在台灣初體驗感覺不錯，她大讚師傅技術好，將其分享給韓國電視台，希望藉由節目播出，能吸引更多的韓國人來台。

不要鬧工作室昨（29）日於YouTube上傳最新影片指出，May聽說台灣的推拿很有名，親自到國術館體驗，只見推拿師在她身上東拉西扯、東喬西喬，骨頭發出一陣一陣聲響，讓她筋骨大放鬆，大讚師傅的技術很好。

May表示，韓國也有推拿，但她一次都沒去過，這是第一次體驗，且是在台灣，她感受很深，直呼很特別；她說事後會把推拿的影片，以電子郵件的方式推薦給韓國電視台，希望藉由節目播出，有更多的韓國人到台灣來推拿。

影片曝光後，網友也驚呼，「有差喔！推拿前的臉色比較差，推拿後的臉色紅潤，很多氣血通了的感覺」、「台灣的推拿整復滿有名的，歡迎來台灣」、「推拿這一行可以拿來外交宣傳了」。但也有人說推拿技術好壞有差，「我認識的人被壓按到脊椎受傷，去醫院開刀」、「這行業政府也很難管，好壞參差不齊。」