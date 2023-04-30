新北市高灘處表示，野牛棲息於鹿角溪、土城媽祖田一帶的河床上，不會主動攻擊民眾，將參考陽明山擎天崗模式，朝向安裝避牛樁方式辦理。（翻攝自臉書社團「我是樹林人」）

有民眾29日在新北市柑園二橋自行車道，看見數隻水牛亂衝，追趕自行車騎士，民眾也將相關影片放在地方社團，引起網友熱議，有人擔心行人安危，也有人質疑是河堤施工驚擾到牛群，盼市府盡速解決。對此，高灘處回應，目前已與動保處找尋適合收容地點及捕抓安置方式，呼籲民眾勿主動靠近、餵養及驚擾牛隻。

有民眾在臉書社團「我是樹林人」發文，放上水牛攻擊影片，只見2隻牛在柑園二橋下的自行車道亂竄，一度作勢要朝拍攝者攻擊，另外還有1隻水牛正在追趕騎乘自行車的騎士，原PO也提醒，牛隻看到每個人都追，民眾要小心。

畫面一出後，引起不少網友熱議，不少民眾透露牛隻原本都很溫馴，不會攻擊人，「是不是有受到欺負才會這樣，以前靠牠們很近的時候，牠們都很溫馴也不攻擊人的」、「騎腳踏車這麼久，真的沒有遇過主動攻擊人，一定也有原因吧」、「牠們時常在那附近，常常能遇見，牠們也不會主動靠近人才對」。

有人也懷疑是施工影響，也有人懷疑是發情期導致，「最近春天到了很多動物進入繁殖期都會有攻擊性，陽明山的牛也是喔」、「看起來牛受傷了，影片放慢身上有個洞」、「應該是施工期間驚擾牠們導致誤入腳踏車道，又跑不回去才亂竄」、「台水在環漢路施工，吵死人又造成塵土飛揚，水牛在河邊不安全都跑上來了」。

對此，高灘處巡防管理隊長李俊儒表示，野牛棲息於鹿角溪、土城媽祖田一帶的河床上，不會主動攻擊民眾，目前本處已與動保處找尋適合收容地點及捕抓安置方式中，將參考陽明山擎天崗模式，朝向安裝避牛樁方式辦理。

據悉，該群牛隻長期在三峽、土城到樹林一帶河濱地區徘徊，據傳是70多歲飼主放養，因此有不少民眾在河濱沿線都會看到其蹤跡，牛群曾跨越草皮和自行車道，甚至進入露營區、壘球場或網球場休憩，不過，先前未傳出攻擊事件。

為管控河灘地安全，高灘處2019年曾依《水利法》開罰飼主20萬元，但飼主後續無力支付罰鍰，因此高灘處隔年曾計畫以每頭1萬5000元的起跳價拍賣，後因民眾反彈聲浪過大，計畫不了了之。