許光漢以一身藍綠絨面西裝帥氣登上第59屆百想藝術大賞頒獎典禮。（百想藝術大獎提供）

許光漢28日受邀出席韓國「第59屆百想藝術大賞」，和另一位男神李帝勳合體頒發電影部門、電視部門的最佳導演獎。此行許光漢還圓夢見到自己的偶像李知恩（IU），據知，雙方在後台寒暄時，IU表示有看過他主演的台劇《想見你》，許光漢也不忘提醒IU要注意身體，並成功追星拍照留念，更成為唯一一位登上IU當天IG版面的藝人。

許光漢這趟完全是快閃首爾，短短22小時飛往當地頒獎，抵達南韓可說是三點一線，從機場到飯店再前往典禮會場，完全沒有閒暇時間到市區觀光，隔日早晨又立即搭機飛回台北進入劇組拍攝，即便快閃首爾，在機場接機、送機依舊吸引超過百名粉絲歡送。

另許光漢主演的破億票房電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，將在5月17日於韓國上映，他在頒獎典禮上表示：「希望未來有機會能跟李帝勳合作，也很希望李帝勳有機會能進戲院觀看他主演的電影。」順利完成上映預告，也期待未來有機會能再來當地工作與粉絲相見歡。