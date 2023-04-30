古曜威誇薔薔可愛。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威攜手薔薔拍MV，挑戰文青感造型，飾演甜蜜小情侶。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威與薔薔在MV中上演許多精彩戲碼。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

暖男歌手古曜威日前邀薔薔拍新歌〈聽覺〉MV，2人海報一曝光，令網友及一票藝人們紛紛期待留言稱「奇妙的組合」。古曜威談起與薔薔合作，說很喜歡她在節目上很真的感覺，也透露她在MV裡嘗試文青少女的裝扮，雖然一開始有點不習慣，但是看到她與平常的反差感後，猛誇：「覺得這樣的她更加可愛。」

繼參與蔡依林的〈呸〉MV後，薔薔這次拍古曜威〈聽覺〉MV，第一次擔任MV女主角，又嘗試文青少女裝扮，直呼：「Oh my God！雖然文青感的造型很新鮮，但看起來像孕婦。這是我一輩子都不會做的打扮，但沒想到成品可以那麼美。」

她敘述和古曜威在MV中演出純純的愛，還有磨鼻子的橋段，只是他倆在詮釋兩小無猜、打鬧時，被虧「很像真的在打古古，更像在討債」，導演還要求他們演出吵架戲碼時，她又連珠炮不停狂罵，笑說：「結果導演說我嘴形太明顯，很像在檳榔攤吵架。」

〈聽覺〉MV將於今（30日）晚間8點在古曜威「KU古曜威」YT頻道上架。