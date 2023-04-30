進入畢業季，數萬名社會新鮮人將投入職場，今年民法成年年齡已下修至18歲，年滿18歲即可報考保險業務人員證照。台灣人壽整合中信金控集團資源，打出全戰力教育訓練及數位工具，助力業務新鮮人穩定客源，在2022年保險顧問人力招募成果，不僅在同業中逆勢成長，業務員定著率更高達87.37％。

為了讓新生代保險顧問具備職場即戰力，台灣人壽結合數位力幫助加值技能，包括打造24小時數位學習平台，提供逾2000檔成功案例影片，透過劇集式收納分類多元課程，讓保險顧問突破時間限制、隨選隨看自主微學習；再搭配「智能幫手iKASH」全方位智能輔銷、「三刷三免」遠距投保等數位化工具，完備年輕世代職場所需的技能；此外，特別設計「Go Beyond!超越自我」電子書，完整說明中信金控全方位分級訓練系統及生涯規畫，讓年輕人更了解保險志業及未來的職涯發展。

「台灣之光在台壽發光」職涯講座5月起跑，邀請滑水生涯榮獲50面獎牌、2022年大師女子快艇衝浪世界冠軍的陳美彤，分享當年為培養孩子興趣，母女一起衝浪，意外走出不設限的精彩人生，以過來人的成功故事激勵年輕人。