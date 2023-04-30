國民黨2024總統候選人至今尚未出爐，國民黨台北市議員游淑慧認為，新北市長侯友宜的包袱少，且手上的籌碼可能也很多，直言只要他手上有一本「帳」，民進黨的人都將「惦惦」。

游淑慧昨（29）日在網路節目《全民平評理》表示，對於一位候選人來說，最重要的就是要籌碼多、包袱少，而侯友宜歷經2次市長選舉，大概都已經被檢驗過了，因此包袱相對來說是比較少的人選。

「我認識的每一個警察，都有大家很多資料，尤其當過警政署長的！」游淑慧指出，侯友宜的籌碼就在於他當過多年警察，甚至曾擔任警政署長，民進黨的人可能會幫人喬酒駕，或是喬其他事情，「我相信當過警政署長的侯友宜，可能手上有一本帳，如果有這本帳的時候，這些人就會『惦惦』。」

游淑慧提到，2018高雄市長選舉，韓國瑜與陳其邁進行對決，兩人知根知底，說好不互相攻擊、不牽扯家人等，果然陳在該場選舉中，到最後都沒有太超過的動作，若侯友宜手上有民進黨的黑資料，相對來說籌碼就會比較多。

至於鴻海創辦人郭台銘，游淑慧則分析指出，郭的事業版圖相當龐大，且還有大陸投資的部份，很有可能會成為民進黨操弄的議題，打他稅務方面可能有問題，但事實上稅務議題外界很難搞清楚，尤其民眾對於富人又會抱持更高的標準看待，在包袱上相對來說就會較侯友宜還要多。