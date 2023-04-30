台南鳥會救傷志工昨天帶著這隻誤闖「湯姆熊」的八色鳥到六甲山區野放，助牠重返大自然。(台南鳥會提供／曹婷婷台南傳真)

迷途在湯姆熊的八色鳥經台南鳥會救傷志工檢視，沒有外傷，身體也沒太大問題。(台南鳥會提供／曹婷婷台南傳真)

有民眾日前在台南市中西區「湯姆熊」歡樂世界，發現地上躺著一隻顏色漂亮的鳥，熱心民眾趕緊通知台南鳥會，台南鳥會赫見居然是珍稀八色鳥，都很訝異，「八色鳥相當少見，竟然在市區現蹤！」由於鳥兒狀況不錯，昨天一早已將牠帶往六甲山區野放。

台南鳥會總幹事林岱瑢表示，這隻八色鳥前天經由民眾以鳥籠送到鳥會，經詢問，是民眾在中西區的湯姆熊遇見躺在地上的牠，當時八色鳥一動也不動，擔心可能狀況堪憂，不過，經救傷志工檢視，這隻八色鳥並無外傷且被送來後，也恢復活力還能在鳥籠內跳躍，因此，29日一早就將牠帶到六甲山區野放，重返大自然。

她指出，鳥會平均一天接獲10多起撿到鳥、發現鳥受傷的案件，經過線上評估後，1年實際接案量達2000件，其中多為幼鳥，至於被民眾撿獲、發現的情境不一，有的是因為都會區缺乏乾淨食物，幼鳥吃到不乾淨的食物而拉肚子，在地上奄奄一息，至於民眾通報送來鳥會的鳥類則以斑鳩居多。

林岱瑢表示，八色鳥為夏候鳥，目前正值八色鳥來台繁殖的季節，研判這隻迷途到湯姆熊的八色鳥，可能是飛抵台灣就意外迷路或遇到什麼問題，才會在人來人往的都會區現蹤。