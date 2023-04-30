富邦悍將30日做出人員異動，拉上周佳樂、蔡佳諺，將高國麟、廖柏勳降下二軍，此役與統一獅3連戰最終戰先發打線也作出微調，近期打擊狀況不理想的申皓瑋離開先發打線，由高國輝打第3棒，周佳樂則先發鎮守中外野、打第9棒。

申皓瑋本季主要都扛第3棒，但近10場比賽只有4支安打，打擊狀況並不理想，今天移出先發打線，由剛上一軍的周佳樂接替中外野防區。昨天自打球打到腳踝的林哲瑄經過賽前練習評估後，今天仍可先發出賽，打第7棒、守左外野。

總教練丘昌榮指出，申皓瑋主要是在跟球節奏有些不理想，「打擊狀況不好不外乎這些狀況，節奏亂掉就需要一點時間調整，除了休息一下也可能會在訓練上做微調，但最主要還是要靠他自己找回擊球感覺。」也可能會安排他到二軍比賽，以賽代訓找回手感。

此外，前役在二軍繳出完封勝的洋投安得勝也隨隊一軍，丘昌榮表示，主要是先讓他上來熟悉一軍步調，也熟悉一下其他球隊狀況，若下周有機會的話有可能讓他上一軍，但現在尚未確定。

近期3場比賽2場救援失敗的富藍戈雖然球速不錯，但球都被打的滿紮實的，控球還要再加強，丘總也提到，近期牛棚狀況跟開季有落差，但也是必須要設法去改善。

富邦悍將蔡佳諺。（毛琬婷攝）

富邦悍將高國麟。（毛琬婷攝）