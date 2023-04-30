警政署5月1日起實施路口安全大執法工作。（警政署提供）

為展現政府降低行人交通事故死傷的決心，警政署積及維護路口安全，規劃自5月1日起實施路口安全大執法工作，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、及「取締道路障礙」等。警政署表示，期望國人共同遵守，平安通過每個路口。

警政署表示，2023年1至3月各警察機關取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案件計3萬0717件，較去年同期1萬2893件增加1萬7824件(＋138％)，執法強度逐漸增加，也顯示民眾守法觀念仍待加強。

警政署指出，為改善行人安全，交通部日前修法完成，自3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車則維持1200元。

警政署強調，自5月1日起展開全國同步「路口不停讓行人大執法」，除警方攔查外，也會採科技執法，期望藉由強力執法手段，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。