內湖槍擊案 幫助槍手聯繫船長關鍵人遭聲押

王姓前電視製作人4月10日在內湖住家門口遭襲擊15槍，腿部中4槍並無傷及生命，北市警方掌握槍手已從澎湖偷渡到東南亞，循線逮捕負責安排、協助逃亡的船長、藏匿等11名共犯，30日經檢察官複訊，聲押涉嫌重大的陳姓男子，顏、許、李3人均5萬交保，林、劉2人均1萬交保，其餘人請回。

警方表示，遭聲押的陳姓男子，被查出負責幫槍手聯繫船長，在槍手逃亡過程位居要角，而其他嫌犯雖有藏匿槍手，與槍手有過聯繫，但潛逃的關鍵人陳姓男子，檢察官複訊後依犯罪嫌疑重大且有滅證、串供之虞向法院聲押，法院尚未開庭。

回顧案情，北市內湖區康寧路本月10日發生槍擊案，51歲王姓男子遭槍手當街開15槍，小腿中彈送醫，檢警17日在彩虹河濱公園河道打撈出犯案用的機車，經數日分析資料，鎖定某黑幫份子涉有重嫌，檢察官已發出拘票，交由警方追緝涉案凶手。

警方指出，槍手犯案後隨即偷渡出境，專案小組循著槍手逃逸足跡溯源追查，發現相關接應逃亡事實，於28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索，查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案，並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦，深入追查犯案動機。