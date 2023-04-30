法新社報導，在法國首都巴黎，示威隊伍最前方的橫幅標語寫著，「反對達馬南法律、反對壓制、監禁和驅逐出境，要求一個友好的移民政策」。所謂的「達馬南法律」指的是內政部長達馬南（Gerald Darmanin）所推行的法案。

抗議者也不滿當局在法屬印度洋島嶼馬約特島的遣返非法移民行動。這些無證移民大多來自鄰近的葛摩聯邦（Comoros），目前居住在約特島上衛生條件不好的棚寮區。

葛摩聯邦民權領袖穆罕默德（Mhamadi）在南部港市馬賽（Marseille）表示，達馬法案與馬約特島的驅逐行動有關聯。今天在馬賽港有多達300人參加示威活動。

這項名為「改善整合並管控移民」的爭議性法案，目的是讓政府驅逐出境行動有更大執行空間，特別是針對犯罪的外國人。

根據此一法案，移民在取得多年居留許可之前，須具備起碼的法語水準；法案允許強制實施指紋辨識，對長期居留許可的更新規定也更為嚴格。

在西北部城市勒恩（Rennes），有超過1500人走上街頭，嗆聲「打倒警察國家」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120430