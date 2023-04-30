現年32歲紅髮艾德被譽為「全球最暢銷」歌手之一，唱紅眾多金曲例如：《妳的樣子》、《自言自語》，他跟小天后泰勒絲更是摯友。但他的知名葛萊美得獎單曲《自言自語》近期因版權爭議而被告上法庭，而他自證清白的方式則是拿出吉他自彈自唱，並且講述了創作歌曲的幕後故事。

針對版權爭議，紅髮艾德表示《自言自語》這首歌在描述「永恆的愛戀」，歌詞本身也十分浪漫，他也坦白當時他剛開始一段新的戀愛關係，而他祖父的逝世也為他帶來了人生的啟發。「我從我的家庭還有生活汲取靈感」、「這首歌是發想自我祖父母之間的愛」。提告方則是來自於美國傳奇歌手馬文蓋伊的合作夥伴愛德湯森的子女，他們認為《自言自語》這首歌有很多部份取材自蓋伊的《Let’s get it on》，而他們應該獲得這首歌的分潤。上週四，紅髮艾德在法庭上倒是分享了自己的創作方式：「我寫歌的速度很快，我大部分的歌曲都可以在一天內寫完，甚至幾分鐘可以寫完一首歌」，紅髮艾德甚至表示自己一天最多可以寫上8、9首歌。

該審判因湯森的女兒突然在庭暈倒而中斷，他們將於下週一繼續進行，紅髮艾德的團隊也找來音樂學家幫忙分析兩首歌的差別，希望能說服法官這是兩個不同的創作理念及歌曲，並沒有任何關係。