盧廣仲飛往澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨3大城市開唱。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲飛往澳洲舉辦巡迴演唱會，場場爆滿。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲飛往澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨3大城市開唱。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲飛往澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨3大城市開唱。（添翼創越工作室提供）

「創作鬼才」盧廣仲日前飛往澳洲布里斯本、墨爾本、雪梨3大城市舉辦「勵志演說」演唱會，入秋的澳洲容易下雨，但盧廣仲有如晴天娃娃發威，一路都是好天氣，這也是疫情過後盧廣仲首次飛到海外演出，看到台下小隊員終於都不用戴口罩，他幽默笑說：「可以清楚看到大家的面貌，果然男的帥、女的美，我想一定是物以類聚！」

盧廣仲2019年首次到澳洲舉辦專場，相隔4年再度回到南半球，除了同樣造訪雪梨、墨爾本，也第一次前進布里斯本，3場皆吸引滿場小隊員相挺。澳洲巡迴首場從布里斯本展開，盧廣仲盡情放送幽默與熱情：「我是一位從台南來的歌手，帶來一些自己寫的歌給大家聽」，而此行一路上都是好天氣，他開心笑說：「相信一定是小隊員給我的好運氣。」更被小隊員封為「現代小太陽」。

抵達墨爾本站時，遇到一位小隊員高舉特製布條「我是壽星，飄洋過來看你」盧廣仲大方為他獻上生日祝福，當唱到〈魚仔〉時，還上演動人大合唱，他感性表示：「這條魚終於游到了南半球跟大家相聚，聽到所有人的歌聲，相隔4年這麼久也都值得了。」

行程滿檔的盧廣仲結束澳洲巡迴又立刻飛到台東鐵花村演唱春季巡迴最後一站，他演唱〈來去台東〉與新歌〈Live House〉，以及寫給滴妹的〈每一個我〉，更驚喜加碼挑戰灌籃高手片尾曲〈直到世界的盡頭〉。接下來盧廣仲將前進馬來西亞開唱，接著投入7月15日勵志的黃昏的故鄉高雄巨蛋演唱會。