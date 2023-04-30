南韓人氣實況主「企鵝妹」（柳允進Jinny）近日展開徒步環島之旅，6百多公里的超艱難旅程引起眾人關注，過程中也遇上不少突發狀況，甚至在昨（29）日遺失了包包，所幸遇到好心人協助，她為了答謝，因此決定曝光自己泡溫泉的畫面，超大尺度讓許多人看了驚喊：「這是免費仔能看的嗎？」
企鵝妹的環島之旅經歷不少波折，昨（29）日她預計從基隆走到萬里，但在路上不小心丟了包包，且當晚下著大雨，讓她心情十分低落，一度落淚哭泣，所幸一名好心的騎士撿到包包後及時歸還，還贊助她住宿，為了表達感謝，特別在直播中公開泡溫泉的畫面。
直播畫面中，企鵝妹穿著橘黃色泳衣，在大致沖洗後準備進到溫泉池，由於一開始水溫太燙，她還忍不住一直大叫，超養眼畫面讓網友在PTT興奮發文，「企鵝妹放熱水要洗澡了」，引來許多老司機討論，該片段最終飆破2萬4千人觀看。
甚至有網友邊看直播邊在PTT實況轉播，「這是可以免費看的嗎」、「這旅館會不會天天爆滿」、「身材真的不錯」、「太有誠意了吧」、「感謝包包騎士團長」，也有人將焦點放在企鵝妹大叫的畫面，「叫太大聲了吧」、「笑死，一直叫」、「企鵝嫌水燙也是很正常的」。不過，有人則注意到她因背負裝備而產生的傷痕，心疼喊道「手都是提東西的壓痕」、「瘀青昨天就有了淡淡的，今天越來越嚴重了」、「她全身是傷耶」、「腳都是傷，好慘」。
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