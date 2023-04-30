韋禮安與張杰合唱〈背叛情歌〉。（聲生不息·寶島季提供）

韋禮安日前受邀參與《聲生不息·寶島季》。（聲生不息·寶島季提供）

韋禮安日前受邀參與音樂真人實境秀節目《聲生不息·寶島季》，以「飛行嘉賓」之姿加入歌王張信哲戰隊。上一集節目中，他和檀健次、于文文合唱黃品源與莫文蔚的經典對唱情歌〈那麼愛你為什麼〉大獲好評，而在新一集節目中，韋禮安與張杰合唱動力火車的經典歌曲〈背叛情歌〉，2人互飆高音也讓現場氛圍燃炸，成為網友熱議話題之一。

韋禮安表示自己平時很少有機會挑戰這種歌曲，所以為了這次演出，特地和唱歌老師來來回回調整了多次唱法，希望能在舞台上可以完美呈現，而最終的成果不僅讓大家非常驚豔，他自己也感到滿意，且對於自己能駕馭如此搖滾、鐵漢柔情的歌曲感到很驚訝，更直呼：「在台上跟杰哥飆歌很爽！」

昨日節目播出後，韋禮安在個人官方社群上分享「這應該是我這輩子最撕心裂肺的演出」、「原本我以為自己只是動力火鍋的白鍋擔當，是杰哥讓我知道，我也可以是紅鍋」；他透露張杰對表演的要求很高，在後台時都會主動到他的休息室不斷練習，對清楚所有的表演細節，經過這次與張杰合作相處後，韋禮安說：「我從他身上學到很多，覺得受益匪淺。」合作十分開心。

除了舞台合作，韋禮安在節目錄製空檔時，也與其他優秀歌手互相交流，其中裘德更是格外合拍，2人對於音樂的見解相似，聊起天來特別起勁，「我跟裘德聊了很多音樂，發現我們是很對頻率的音樂人」；裘德也在現場當起韋禮安的小粉絲，一直跟他點歌、想要聽他唱歌，讓韋禮安感到受寵若驚，不過他幽默笑說：「看樣子他也是聽我的歌長大的，哭哭。」另外，韋禮安和好友魏如萱一起搭擋主持《聲生不息·音樂派對》，2人原本就非常熟，合作起來格外輕鬆自在，韋禮安笑說：「有娃娃在我就負責見縫插針、插科打諢即可，非常有安全感。」