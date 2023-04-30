健身減重成為現代健康風潮，由於人體一天消耗的總能量包括基礎代謝率、運動與非運動耗能等，能否藉由看燒腦戲劇或燒腦文章，來消耗大量能量、達減重效果？醫師表示，根據研究，大腦進行心智活動時，局部血流增加不到5%，即使再燒腦，耗能效果也不佳，運動效果仍最佳。

人體一天消耗的總能量包括基礎代謝率、攝食產熱效應、非運動活動耗能、運動耗能4部分，由於近來燒腦韓劇如《黑暗榮耀》大受歡迎，有民眾疑惑觀看燒腦劇或閱讀燒腦資訊，是否也能大量耗能、達到「坐著也能瘦」的效果。

腎臟科醫師王介立在其臉書表示，燒腦屬於非運動活動耗能。至於燒腦耗能效果，根據一篇發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的文章，大腦進行心智活動時，局部血流增加不到5%。

若是高度燒腦的智能運動，例如國際棋手，王介立表示，根據一篇外媒報導，曾有人指，在參加比賽時，國際象棋選手每日消耗的熱量，是日均消耗的3倍。但神經科學家里特（Ritter）認為，這是根據呼吸速率、血壓和肌肉收縮推斷而來，當使用運動生理學中的標準方法，來測量耗能時發現，選手下棋時每分鐘平均耗能1.67大卡、休息時為1.53大卡，「這只是微小的10%增加。」

里特並在該文章表示，大腦每天消耗的能量相當穩定，即使經過8小時非常艱苦的腦力活動，也只需額外消耗100~200 卡路里熱量。