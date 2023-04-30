明天就是五一勞動節，國民黨左楠區立法委員參選人、市議員陳玫娟前往左營區中外餅舖庇護工場體驗手工棋餅DIY課程。陳玫娟也以「媽媽議員」的角度肯定中外餅舖發揮善心，訓練弱勢族群有謀生能力，希望有更多企業一起加入。

陳玫娟長期關懷身心障礙者及勞工就業議題，日前到中外餅舖庇護工場參觀，並體驗中外餅舖最有名的手工棋餅DIY，由庇護員工細心教學協助製作棋餅，她覺得員工相當厲害。過程中，陳玫娟笑問：「這樣標準嗎？」庇護員工也靦腆回應：做得很好。

陳玫娟說，對於中外餅舖對弱勢勞工的努力與善舉她相當感動，也非常支持在地企業願意照顧弱勢團體、提供工作機會，中外餅舖落實身心障礙族群可以平等參與社會、就業的機會。她也曾為星星兒協助舉辦公聽會，尤其以媽媽的角度來看，社會資源有限，有一天父母親不在了，最重要的就是自己照顧自己的謀生能力。

在弱勢勞工的照顧上，她除了希望有更多企業加入外，也盼望政府能以社會住宅來幫助星星兒（指弱勢民眾）家庭們，讓他們能有安居的機會，星星兒通常難以自立，成年後仍由父母照顧，居住有時會感受到部分社區及民眾的偏見，若能一起在社區「星、銀共居」，照顧到多元的弱勢族群，讓資源發揮更積極的社會功能。