桃園市大溪區山區道路多且有許多大型重車，今年以來發生5起A1死亡車禍，大溪警分局自4月25日起展開交通大執法，統計前5天共取締658件交通違規，其中以車輛超速居多。警方也分析，近幾年的交通事故，行人違規也占車禍肇因大多數，且幾乎都是嚴重致死意外，呼籲除車輛駕駛要禮讓行人外，行人自身也務必遵守交通規則。

大溪區29日發生6車8人車禍受傷事故，台7線及台7乙線重機飆車多，大溪警分局展開交通大執法，取締658件交通違規中，尤以汽機車闖紅燈及超速高達成9成最多，其中闖紅燈315件、汽機車超速違規281件為舉發前2名，約占取締件數90.5％，剩下還有砂石車違規21件、行人違規19件、未禮讓行人11件及酒後駕車11件。

大溪警方指出，大溪、復興區假日期間吸引人潮車潮出遊，尤其台7線及台7乙線常有重機、大型重機挑戰競速，今年來已發生5件死亡車禍及多起A2受傷事故，而該路段大型重車也多，增加交通危險性，分析也發現，在死亡車禍中行人違規穿越道路成為肇事主因，雖然許多人稱呼台灣為「行人地獄」，但發現許多意外發生多半也是行人本身不遵守交通規則，呼籲不管汽機車駕駛或是行人，都應遵照交通規則及標線號誌，才能保護自己及他人的交通安全。

大溪警方也說，這次交通大執法將至5月1日止，透過提升「見警率」期盼降低降低交通事故發生，不管是在地居民或遊客，切勿違規飆車、競速或酒駕。