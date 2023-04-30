歌迷的熱情支持，讓VERA感動不已。（踢帕娛樂提供）

以選秀節目《原子少年》出道的VERA，29日在台中舉辦首張專輯《Venus Era》的簽唱會，在現場驚喜宣布將於7月5日、6日一連兩天舉辦《VENUSERA》專場演唱會，讓台下粉絲尖叫聲不斷，還有激動的邱比特激動大哭，讓成員們感動不已，他們承諾一定會好好練習，在專場準備每個人的solo舞台。

簽唱會上，VERA 除了帶來新歌〈VERA〉唱跳，更邀請粉絲上台近距離互動並一起玩遊戲，包括「你畫我猜」、「九九乘法表」...等，帶給粉絲難忘的周六下午。成員們也透露為了簽唱會做了不少準備，他們分享：「第一次辦簽名會，最擔心的就是自己拖累進度，所以大家事前都練了好幾天的簽名。」還互相笑虧誰的簽名筆畫最多、簽最久，笑說要彼此「督促」。

在簽名會的當下，成員則對粉絲的用心及熱情印象深刻，更有粉絲們用心的手工卡片及小禮物，其中孟維的粉絲更特地準備鑰匙圈娃娃作為應援物，孟維也貼心的把應援物親自送給年紀比較小的歌迷。此外，善鈞的家人們更特地帶專輯到場支持，甚至奶奶還親自到場，讓全團都感動不已。

VERA的首張專輯正式推出迄今，狹著高人氣在實體、數位榜上皆佔有一席之地，除了數位成績攻佔各大點聽榜，實體專輯更登上博客來 3 月暢銷排行冠軍。為回饋粉絲，VERA 於昨下午於台中廣三 SOGO 舉辦正式出道以來的首場簽唱會，其中「原子少年」VENUS 成員 — 明德、善鈞，更驚喜加入行列，令眾多一路以來從「VENUS」到「VERA」的粉絲們感動不已。此外，活動還未正式開始就已經發完限量號碼牌，踴躍的歌迷們更擠滿了廣場，讓還未抵達現場的成員光是透過工作人員們的回報就感受到滿滿的熱情。 《VENUSERA》2023 台北演唱會-售票場；將於 5月12日下午6點於 IBON 正式啟售。