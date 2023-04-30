丁曉雯老師（左）昨在活動上分享經驗。（中華音樂人交流協會提供）

資深音樂人昨現身支持活動。（中華音樂人交流協會提供）

中華音樂人交流協會與律野傳播昨（29日）於北流卡夫卡舉行《音樂苗發聲舞台》，邀請眾多音樂產業專業人士蒞臨交流，包括北流董事長黃韻玲、歌手李建復、周治平、傅薇、音樂製作人鍾成虎、李漢群、沈玉庭、陳威宇、李昀陵、陳玉貞、馬天宗、林嵩烈、李威蒂、蔡伯南、張延勤、Apa Yo、Hanna Yu等等，涵蓋音樂產業各領域菁英，期盼未來能與創作新生們媒合各種合作機會。

《音樂苗發聲舞台》昨演出的音樂創作新生，包括第1屆校園創作菁英獎得主們楊惠如（台南藝術大學應用音樂系）、潘婕（世新大學廣播電視電影系）、周趙容瑄（臺灣大學社會工作學系）、呂允（畢業於臺灣藝術大學戲劇系）及王奕凡（臺灣大學創新領域學士學位學程），另邀請從各大音樂比賽中脫穎而出的慵懶嗓音系KalaBeBe、擔任多部廣告主角也熱愛創作音樂的陳昊陽Shane及透過音樂看見更廣大世界的視障歌手楊玉凡，8組音樂新秀於活動中各自演出比賽獲獎作品。

表演者中曾獲得第44屆輔大青韻獎冠軍的潘婕，目前在Tiktok上傳創作歌曲影片觀看已突破24萬次，同樣獲得第1屆校園創作菁英獎的呂允已於4月發行首張實體專輯《你睡了之後》，網路好評不斷。丁曉雯表示，一路看著他們從比賽至今，有些人也已簽約出道，不少人從高中時期便開始創作，真心希望他們未來能有更多機會，主持人哲緯笑稱丁曉雯老師好似他們的「媽」，認為這些新秀很幸福，有老師這般為他們操心。

活動上並介紹近年表現優秀的音樂創作新生，中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，首屆的校園創作菁英獎共舉薦了7個作品，更發掘了多位優秀的唱作人，並預告「第2屆校園創作菁英獎」5月中旬開始徵件，舉凡自2022年9月1日起至2023年8月31日期間，參加各大專校院或校際所舉辦的校園音樂創作比賽，其創作的詞曲獲得前三名（或等同前三名之獎項）的原創音樂作品，皆可報名參與。期許延續校園民歌時期「唱自己的歌」運動，鼓勵華語流行音樂之原創精神。