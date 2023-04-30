桃市觀旅局建置「世客博遊桃園全攻略」網站專區，推薦大溪老茶廠等在地景點。（呂筱蟬攝）

2023世界客家博覽會將於8月11日於桃園盛大登場，主展區位於桃園青埔，以機場捷運、高鐵站為圓心，串聯桃園各區的副展館，為讓民眾參訪時能深度遊覽桃園，市府觀光旅遊局打造「世客博遊桃園全攻略」網站專區上線，精選10條必去桃園客家遊程，為世客博暖身也邀請國內外遊客造訪桃園好吃好玩景點。

觀旅局說，這次世客博展區遍及桃園市各行政區，世客博遊桃園全攻略也整理出各地好吃、好玩的地方，深入大溪、龍潭區可體驗桃園的傳藝經典，走過古蹟林立的大溪老街和三坑老街，古早味客家小吃鹹甜都有，想品茗桃園茶香就去大溪老茶廠、台灣客家茶文化館，可深入了解茶產業故事。另外，全台唯一客家漁港就在新屋區，純白色的永安海螺文化體驗園區自開幕以來就是熱門打卡景點，一旁的永安漁港則大啖最新鮮海產，還能與親朋好友迎著海風騎腳踏車暢遊新屋綠色走廊。

網站也精選熱門10款桃園必去客家遊程，如適合親子暢遊的楊梅「富岡單車小旅行」、清幽雅緻的龍潭「茶鄉×社區×產業回韻三洽水」等多種選擇，而世客博主場館世界館及台灣館位於機捷與高鐵出口，華泰名品城、Xpark、橫山書法藝術館等桃園熱門景點都在步行範圍內，吃喝遊購一次滿足。為與更多國外遊客分享客家文化的豐富與美好，「世客博遊桃園全攻略」英日韓客語版的網站也即將上線，「桃園智慧遊」APP也提供多語系導覽服務。