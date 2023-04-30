「宅意」今開幕首日，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等地方人士都來了。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「宅意」打破以往單純聚會、會館場所的傳統茶館形態。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

茶農第3代的吳雅雯原本在嘉義市建設處任職，因看到許多青年人勇敢創業、追夢，毅然決然辭掉高考鐵飯碗，在嘉義縣中埔鄉開了一家茶館「宅意」，今開幕首日，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠都來了！兩人除對吳雅雯勇於實現理想予以肯定，也誇茶館充分結合吳雅雯本身的土木專長，十分具有特色。

黃敏惠說，近年來嘉義市愈來愈多風格獨具的咖啡店，帶著青年主理人的好品味，隱身於街頭巷尾，這些青年們以自己的創意，為民眾開啟另一種感受城市的途徑，很高興嘉義市的成功經驗，為「宅意」茶館帶來啟發，也很高興有土木專長的主理人吳雅雯結合所長，以美學概念融入純白木質時尚裝修風格，形塑屬於當代年輕人品茶、買茶、賞茶生態空間。

黃敏惠說，放棄安穩公職不易，但勇於返鄉創業、面對挑戰，貢獻所長在熱愛的事物更困難，期待「宅意」茶館讓每位前來的人感受屬於「宅」家的意義，結合嘉義茗茶讓更多人在啜飲茶飲時，享受嘉義好茶品質，就像品嘗生活，也品味一座城市背後豐饒的人事物。

翁章梁說，「宅意」很特殊，是種茶、賣茶的人家，女兒是公務人員，勇敢辭掉公職，營造出一個舒服喝茶的空間，來這裡能看到年輕人的創意、喝到嘉義最好的茶。

宅意茶館主理人吳雅雯表示，選擇放棄公職時，曾擔心過是不是放棄了一分穩定工作，但總想起黃敏惠市長對年輕朋友創業的支持與勉勵，決定趁年輕，勇敢給自己一個實現理想的機會，過程中也曾在「開嘉市集」設攤，努力向年輕顧客介紹好茶。

吳雅雯感謝父母在創業過程中的支持，和朋友、同事的幫助，希望「宅意」能打破以往單純聚會、會館場所的傳統茶館形態，重新定義喝茶風潮，也發揚祖父與父親吳信忠創立經營的「上意茶業」招牌，讓更多人品味來自嘉義縣梅山鄉瑞峰茶區好茶的甘醇。

吳雅雯父親吳信忠說，當初聽到女兒辭掉工作要創業時「嚇了一大跳」，還反問女兒「妳以為高考很容易嗎？」， 不過既然年輕人有想法，就讓她去闖一闖，而「宅意」就像兩代人的接力，有家風的傳承，也有精神的寄託，選用自家茶廠所製的烏龍茶「上意露凝香」、金萱茶、小葉種紅茶「宅意紅」等茶葉，還有手作草仔粿、蘿蔔糕、高山苦茶油麵線及糕點甜品等中西式茶點，歡迎大家來品嘗。