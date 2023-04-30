每年4月30日是國際珍奶日，「珍珠奶茶」曾為國際美食外送平台票選第1名的台灣美食，並在2022年登上美國紐約時代廣場看板，絕佳口感風靡國際。高雄鹽埕區有名聲享譽全台的「奶茶一條街」新樂街，短短550公尺即有超過10家奶茶店，密度為全台之冠。

觀光局長高閔琳說明，知名連鎖茶飲店「麻古茶坊」、「烏弄原生茶飲」、「貢茶」、「八曜和茶」等都自高雄起家，根據財政部發布的統計資料顯示，高雄飲料店數是六都之冠，也因此孕育出奶茶控的天堂鹽埕新樂街「奶茶一條街」。

「奶茶一條街」內除了有高雄奶茶始祖「樺達奶茶」，還有「双妃奶茶」、「ㄊㄡ喝奶茶」、「不二本一.茶.製造所」、「松藝奶茶」、「研茗奶茶」、「藕家黑糖蓮藕粉珍珠鮮奶茶」、「拾伍」、「玖玖茶舖」、「茶房小聚」等奶茶名店，從老字號到創新店家都有，是許多國內外遊客來高雄指名的必訪之地，周邊還有「鹽埕小熊」、「香茗茶行」等人氣名店。

高市府觀光局表示，珍珠奶茶揚名國際，甚至在日本引發「台灣珍珠奶茶」熱潮，更曾研發珍奶拉麵、披薩、咖啡等新奇產品，先前接待日本參訪團，日本貴賓對於珍奶味道十分驚豔，直說口感100分，尤其是珍珠的部份，在日本的口味完全無法相比。鹽埕區「奶茶一條街」部分店家目前也推出相關優惠活動，「樺達奶茶」憑阿妹演唱會票根至全台樺達奶茶各門市消費可折抵茶飲5元，歡迎民眾趁著連假期間到高雄品嘗珍奶的美味。