今天是天主教花蓮教區德安堂區建教43周年，神父杜晉善（左）向原民會主委夷將·拔路兒（右）灑聖水祝福。（羅亦晽攝）

今天是天主教花蓮教區德安堂區建教43周年，原民會主委夷將·拔路兒（右）特別前往祝賀，並向族人說明「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」內容。（羅亦晽攝）

原住民族委員會推動復振族語工作不遺餘力，除透過家庭、學校向年輕族人傳承族語，今年7月更祭出獎勵，鼓勵部落教會用族語傳道，每個教會最高可申請34萬元，目前已有369個教會申請，原民會主委夷將·拔路兒為增加計畫曝光度，今在天主教花蓮教區德安堂區建教43周年上，向族人細說獎勵內容，盼吸引更多教會參與復振族語工作。

夷將·拔路兒表示，每個部落幾乎都有長老教會、天主堂或是一般教會，猶記兒時曾受天主堂的物資幫助及藥品提供，因此族人除了家庭外，最常聚集的地方就是教會，且牧師、神父過去飄洋過海來台傳道前，都會學好當地的族語向族人傳道，是語言傳承的重要貢獻。

由於原住民族語言持續流失，都市的原民教會為讓年輕人理解講道內容，多使用國語，原民會考量教會亦為族語復振的重要角色，7月1日將啟動「原住民族教會推動族語發展獎勵計畫」，鼓勵神父或牧師用族語講道、辦理主日學、唱詩歌、讀經、教會佈置等，每個教會每年最高可申請34萬元獎勵，目前受理申請的教會共369個，其中天主教堂有90個。

今年適逢天主教花蓮教區德安堂區建教43周年，日前已返回法國的82歲神父羅琳，因曾在該堂區服務約34年，期間還奉獻100萬元基金幫助堂區重建，他今特地回台與族人一同歡慶周年，夷將也前往祝賀，並說明獎勵計畫內容，他強調「唯有教堂繼續用族語傳道，才能讓持續讓族語傳承下去。」

花蓮教區德安堂區神父杜晉善表示，2年前到花蓮服務後，因教友多為當地的南勢阿美族，便利用神父曾俊源編輯的辭典、族語聖經等書學習族語，目前能讀經，但無法流利表達，他認為，若使用族語傳道能服務更多人何樂不為，不過有些地方不只使用族語，還會用國語、台語等，所以他會努力學會其他語言向更多人傳道。