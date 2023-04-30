中共解放軍日前派出可攜帶大量炸彈的TB-001「雙尾蠍」無人機，從西南空域以逆時鐘的方向，繞行台灣一圈。對此，資深媒體人謝寒冰判斷，大陸派出無人機行為，除了告訴台灣「你拿它沒辦法」，也是在向世界宣告，台海空域是大陸的勢力範圍。

謝寒冰昨（29）日在中天政論節目《週末大爆卦》指出，這次繞行台灣的大陸無人機航程很長，滯空時間超過30個小時，國軍若要出動戰機全程監控，可能得派出8至10架次的飛機。

謝寒冰直言，派出這麼多戰機去攔截1架無人機，不符合成本，較適合的方式，是出動己方無人機去監控，但偏偏國軍沒有滯空時間如此長的無人機，因此，現在軍方唯一的應對方式，是以雷達持續監控。

謝寒冰接著說，共軍的行動除了告訴台灣，沒辦法對付它的無人機外，也是在向世界宣告，台海空域是它的勢力範圍。他解釋，若國際社會對某一國的行動沒有反應，代表該國的行動得到公認；而現在，由於台灣拿這些無人機沒轍，美國也沒有對此反應，久而久之，世界恐會默認大陸的行動，認為台海空域是大陸固有的勢力範圍。