國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委初選進行中，國民黨台北市議員游淑慧、李彥秀都將焦點放在民進黨對手高嘉瑜身上，游淑慧日前建議，高唱《明天會更好》。高並沒有採納建議，反而現場表演《蘭花草》。游淑慧30日再大酸，高去年沒有將心力放在輔選前衛福部長陳時中，因此有很多時間練歌。

對於游淑慧建議唱《明天會更好》，高嘉瑜稱沒聽過，可能是因為游年紀較大一點，並現場表演一段《蘭花草》。對此，游淑慧今（30）日在臉書反酸，自己與李彥秀去年專心輔選台北市長蔣萬安，因此沒有時間練新歌，「雖然高嘉瑜身為陳時中港湖總督導，不過看起來她輔選似乎青青菜菜，才行有餘力，還有很多時間練歌」，更打臉嗆「最後港湖民進黨議員席次和陳時中的票數，似乎和高委員的歌藝成反比，也難怪那些男人森七七」。

此外，游淑慧認為，此事的重點不在於歌的新或老，而是在於選民想聽什麼。

而游淑慧喊出主題曲是《追追追》，李彥秀則說，目前還在初選階段，沒想好競選歌曲，主題曲是最枝微末節，民進黨執政下，人民生活七缺八漲，重點還是要讓讓人民過好生活。