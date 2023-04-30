詐騙手法日新月異，一名網友日前表示，朋友的安卓手機最近常跳出有「驚嘆號」符號的詭異通知，要她點擊修復，朋友擔心會中毒不敢點，但又很想知道這訊息能點開嗎？對此，網友狂勸不要按，可能是詐騙集團的廣告，點了會駭入手機，騙取更多個資。

原PO近日在PTT發文，一名女性朋友的手機近期不停跳出一個黃色驚嘆號的奇怪通知，好像手機哪裡故障一樣，要人點擊修復，不曉得是不是真的，又怕點了會中毒不敢按，「有高手能幫忙解答為什麼有這種訊息嗎？」

文章PO出後，網友紛紛提醒不要亂點，「可能是安裝到垃圾App，或瀏覽器的垃圾通知，把網站權限都封鎖即可」、「總之一定是騙人的」、「垃圾網站點到允許通知就會這樣吧」，還有人表示，最近用Google檢索一些優惠資訊，也常常會出現非機器人的認證要求，看起來就像釣魚網站。

同時網友也分享解決辦法，「如果是網頁瀏覽器，就清除資料打掉重練」、「對那個通知長按，可以知道是哪個App發出的，進去重設通知的權限，或把App刪掉」。

不少人指出，這些廣告、訊息是詐騙集團誘騙人點擊、下載惡意程式的招數，藉此駭入手機，或是引導使用者到仿造的網站，騙取更多個資。像是近來許多人收到簡訊通知補繳去年（111年）汽燃費，但點進去後的網址沒有「gov.tw」的政府機關字樣，是詐騙簡訊，呼籲民眾不要上當。