高雄一名男外送員先前到一處店家外送時，發現前來取餐的是未滿12歲的女童，竟為了滿足個人慾望，掀開女童的裙子觸摸其下體。橋頭地院審結，依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，A男為成年男子，是某外送平台的外送員，2022年6月某日晚間A男前往一處住家兼營業場所送餐，發現前來取餐的為未滿12歲的女童，未料A男竟趁著交付餐點之計，突伸手掀開女童的裙子並趁機觸摸女童下體得逞。後來警方接獲報案後調閱監視器，全案才曝光。

對此，A男接受偵訊時認罪，檢察官核對女童於警詢及偵訊中的證述，以及現場監視器翻拍畫面等證據，認定A男的自白與事實相符，應可採信其證詞，堪認罪嫌，依法將A男起訴。

橋頭地院審理時，法官指出，女童案發當時身高僅120公分，從外觀上可以看出是兒童，但A男仍對女童性騷擾，依違反兒童及少年福利與權益保障法依法加重刑責；法官念及A男終於認罪，無前科、犯罪紀錄等情狀，依成年人對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。