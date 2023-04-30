新北市長侯友宜日前備詢時，主張五一勞動節應一致性全面放假，引起各界對於此議題展開討論，國民黨立委賴士葆也怒批，曾稱勞工是心裡最軟的那一塊的總統蔡英文，執政了8年卻有多項勞工政策不及格，要求行政院回應社會期待，把五一勞動節定為國定假日。

侯友宜日前備詢時被問到有關五一勞動節的相關議題，當場表態主張應一致性全面放假，引起各界討論相關話題，國民黨立院黨團就呼應侯的說法，認為不該「一國兩制」，應將勞動節定為國定假日，全面放假。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良公開向蔡政府喊話，要求內政部動起來修改「紀念日及節日實施辦法」，把握「改變歷史錯誤的時機」；公務人員協會理事長吳美鳳也說，只要是受雇者都應該一體適用可以放勞動節，公務人員協會將努力向政府爭取。

賴士葆今（30）日在臉書表示，蔡英文說勞工是她心裡最軟的一塊，但實際執政8年後，卻有多項勞工政策不及格，除了實質薪資負成長外，台灣的工時甚至高居全球第4，成為名符其實的過勞之島，「對於五一勞動節放假的規定也墨守成規，只讓製造業員工放假，服務業與政府部門的員工不放的怪異現象，行政院應回應社會期待，將五一勞動節定為國定假日，才是正道！」