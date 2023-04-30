就在英國國王查爾斯三世即將加冕之際，澳洲記者奧爾巴赫（Taylor Auerbach）28日在推特公開一張梅根年輕時頭髮凌亂用餐的照片，稱30日晚間澳洲第7頻道節目上將公開「梅根永遠不想讓全世界看到的照片」，許多網友看了後認為照片很怪，批評很像P過的。官網釋出的預告顯示，梅根學生時期就曾在學校活動中「封后」，他的同父異母姊姊在節目中表示，要不是老爸，梅根現在還是服務生。

綜合《紐約郵報》（New York Post）娛樂版「Page Six」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲第7頻道（Seven Network）節目「Spotlight」製作人奧爾巴赫，28日在推特獨家公開一張梅根年輕時在餐廳用餐的照片，畫面中梅根穿著白色襯衫，胸前釦子開得很低，白色餐巾塞進領口，她的頭髮微亂，臉上露出笑容，神情愉悅地望向桌子另一方，桌上還有吃剩的食物。

WORLD EXCLUSIVE: THIS SUNDAY on @7NewsSpotlight - the photographs Meghan Markle NEVER wanted the world to see. Only on @Channel7 at 8:30pm, Sunday NIGHT pic.twitter.com/Lx3tKJ6UJZ — Taylor Auerbach (@tauerbach) April 28, 2023

奧爾巴赫並未說明這張照片的拍攝日期與地點，僅表示澳洲當地時間30日晚間8時30分，「Spotlight」將公開「梅根永遠不想讓全世界看到的照片」。

事實上奧爾巴赫指的是「Spotlight」即將播映的新一集節目，這集節目採訪了已經和梅根鬧翻的家人，包括父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）、同父異母的姊姊莎曼珊（Samantha Markle）及同父異母哥哥小湯瑪斯（Thomas Jr Markle），他們將暢談梅根與哈利王子的關係，同時也提供了梅根成長時期的照片與影片。

根據「Spotlight」釋出的預告片，梅根學生時期曾獲選「返校日皇后」（Homecoming Queen），畫面中她與「國王」坐在敞篷車裡遊行，相當有架式地對著群眾們揮手獻吻。

澳洲第7頻道節目「Spotlight」30日晚間將播映梅根家人的專訪，進一步公開梅根的成長歷程。

莎曼珊在訪問中說，「要不是老爸，她（指梅根）現在可能還是一名服務生」；小湯瑪斯說，「我們不會走開，這會改變一切」，目前尚不清楚他意欲為何；鏡頭中看來相當虛弱的湯瑪斯馬克爾拿著梅根的照片說，「我能如何修補」，旁白形容他的話猶如「老爸臨終前的懇求」。

關於梅根與哈利的關係，莎曼珊形容對他們兩人「非常不健康」，是一段「不可接受的關係」。

針對奧爾巴赫公開的梅根照片，許多網友看了後評論照片看來很怪，頭特別大，質疑照片是不是被P過。