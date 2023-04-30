日本新任央行總裁植田和男28日主持上任來第一次利率決議，堅持在通膨尚未達到2％的目標之前，「繼續實行負利率有其必要」。市場解讀此一動作，後續影響將直接衝著日圓的前景，即使美元指數已明顯走跌，日圓也難有機率走強；同時，市場上太多鎖定美日利差的套息部位，導致美元兌日圓匯價再貶一檻，28日來到136.28，為3月上旬以來的最低價。

聯準會5月3日召開利率決議，市場的主流看法是將升息1碼（0.25個百分點），外匯商FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，這將決定日圓匯價的方向，美元兌日圓仍有進一步走升。富蘭克林證券投顧亦推估，聯準會升息週期接近尾聲同步影響日圓匯價，預計將落在132～138的區間。

日銀的貨幣政策框架正同時處理「殖利率曲線控制」(Yield Curve Control，YCC)與「量化質化寬鬆」(Quantitative and qualitative monetary easing，QQE)，其中，YCC 操作已面臨難以持 續的壓力。元大寶華綜經院指出，日銀將以1年至1年半的時間檢討貨幣政策框架，以因應下階段的貨幣政策調整，據此預期在明（2024）年底之前， 「QQE+YCC+2％通膨目標」的政策框架仍不會改變，日銀對利率曲線上調採取開放態度，若接下來第2、3季薪資成長表現符合春鬥協議的超過3.0％，預期下半年YCC 控制區間再度放寬 1 碼至0.75％，再現去年底的放寬作法，對日圓匯價將是另一個變動因素。