高市府環保局攜手水環境巡守隊改善鳳山溪沿岸環境，今年截至4月26日止，已累計巡檢194次，總巡檢長度達210公里，累計清理河面廢棄物430公斤。另外，為了改善鳳山圳異味及底泥上浮的狀況，環保局於4月12日至14日執行鳳山圳河段清淤作業，河道清疏長度約200公尺，淤泥清理量達489.58公噸。

高市府環保局每日針對鳳山溪上游食品製造業、製革業等產生高有機物廢水的行業別排放口巡查，稽查廢水處理設施是否正常運作及維護保養，只要查獲非法排放行為，將予以告發及處分，遏止高有機廢水違法排放，導致鳳山溪汙染，自去年1月1日至今年4月26日共完成66件次稽查，處分金額38萬5000元。

環保局表示，透過採取事業稽查、清理河面廢棄物及淤泥等措施，鳳山溪上游水汙染陳情案由2021年的34件次降至2022年15件次，今年迄今為0件次，而鳳山溪水質測站嚴重汙染比例由2021年9.7％降至2022年8.3％，今年迄今也無出現水質嚴重汙染情形。