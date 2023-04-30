藝人薔薔（林嘉凌）性格豪爽辛辣，成為綜藝節目的常客，也累積不少粉絲關注，近來更積極經營YouTube頻道，她日前更新到泰國參加潑水節的影片，途中還有好友把帥哥男模請到家，甚至被一把抱進房間，但她因為對方「沒給錢」拒絕動作，意外結局讓眾人笑翻。

薔薔日前飛到泰國參加潑水節，大方換上比基尼展現性感身材，果然吸引全場目光，沿路被水花攻擊，連同行的好友都被波及，現場十分熱鬧。回到住處後，好友還替她準備驚喜，請來一位緬甸帥男模陪她，怎料她一直拒絕，表示要先培養感情，讓眾人笑道不相信，就直接被男模公主抱進房間。

薔薔遭到男模強行抱入房間。（圖/Youtube 林嘉凌 薔薔Maze）

原以為薔薔會因此有動作，沒想到，雙方依舊沒有進展，對方覺得沒興致就離開了，事後被問及感想，她則話鋒一轉表示：「我給他X是他賺到欸！他沒有給我錢！」嫌棄對方不敢露身材，氣得直喊：「這種咖我們不要！至少讓我們大家看一下。」意外回答把拍攝的好友當場笑翻。

薔薔透露拒絕男模的原因是「沒給錢」。（圖/Youtube 林嘉凌 薔薔Maze）

網友看完也留言「薔薔真的是大家的開心果欸，每看必笑瘋」、「薔真的好可愛，整個團隊都是～好想跟薔薔巧遇」、「薔好純情喔！反差好可愛」、「跟緬甸男模那裡真的看到快笑死，原本以為薔薔會很open殊不知一直找藉口躲避」、「那個男生很帥耶哈哈哈」、「好鬧喔，太好笑」。