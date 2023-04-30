天心（右）找小煜學防身術，小煜苦嘆錢不好賺。（三立提供）

小煜（左）作勢威脅，卻被狠摔。（三立提供）

天心、小煜主持的談話節目《辣個女生》「辣個女生女力覺醒」，邀請到全台唯一的女性拳擊國手陪練員艾立，小煜為了測驗艾立，拿著棒球棍問如果不小心遇到歹徒要怎麼處理？艾立馬上向天心及閨蜜團傳授迴避攻擊，輪流狠摔小煜。天心提及好友綁著馬尾在電梯遇到美工刀威脅的恐怖事件時，艾立又再次找小煜示範，讓小煜忍不住苦嘆：「這集主持不好當，因為要變成人肉沙包」。

艾立表示她的工作簡單來說就是單純被打，陪練員需要了解國手的節奏，都要先反覆看國手之前的比賽影片記熟套路，要不然節奏一不對，他打下來就是你的肉體去接。她笑說，往死裡打的拳有種興奮感，「我去墨西哥玩的時候，發現拳王來自當地，學了之後也發現往死裡打的打拳對我來講有種興奮感，就很衝動的找了地陪在緬甸住了四個月，而且貧民窟學的才是正統拳法，所以我就執意去那邊學」。

此外，去年新婚的愛雅被眾人一致認為越來越像女強人。她說，為了流傳媽媽的好手藝，創立餐飲品牌，用美食的記憶跟媽媽做一些串聯，研究出最有媽媽味道的美食。愛雅也提到，媽媽是她心中最勇敢堅毅，也是位溫柔的女性，「之前就算被計程車司機騙錢跑路，媽媽還是只說『我不是被騙，我是幫了一個人』」，讓愛雅覺得媽媽真的很偉大。