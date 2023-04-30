國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委初選進行中，台北市議員游淑慧分析，同黨議員李彥秀倚重組織戰，傻傻綁樁腳，和民進黨現任立委高嘉瑜競爭多次都落敗，大概就是李彥秀和高嘉瑜的宿命，李要議題勇敢發聲，不能迷信組織戰。李彥秀回應，不論一對一、二或三都做最好準備，陸軍、空軍也都知道怎麼打贏選戰。

游淑慧表示，李彥秀較高嘉瑜早從政12年，但高嘉瑜第一次選議員票數就領先李彥秀，兩人一起競爭3、4次議員和1次立委，都是高嘉瑜領先，這樣的模式大概是兩人的宿命。高嘉瑜是國中小校園中，家長唯一認識的民代，連國小生都認識，不能覺得自己最強，也不要小看對手。

游淑慧分析，李彥秀還傻傻在陸軍組織上固樁腳，但現在也看議題的主導權，每個議題不論輸贏成敗都要敢發聲，不能只挑好的議題發揮。她和高嘉瑜都認同，李彥秀家大業大，但現在民眾不一定喜歡政治世家，因為其代表盤根錯節的政治利益或包袱，陸戰應該是勤走基層，而非綁樁腳衍生利益糾葛。

游淑慧指出，李彥秀過去倚重組織戰，2020年對戰高嘉瑜時，港湖有59個里長包含偏綠的里長，都掛出布條支持李，但李仍落敗，證明組織戰不是不能使用，而是不能迷信或只用組織戰。

而李彥秀表示，她曾擔任國民檔副秘書長和立院黨團書記長，戰力有目共睹。游淑慧質疑，黨職看重可能是人脈、調和能力，從來沒有用戰力值去看，李彥秀怎麼會用黨務和大選戰力劃上等號，非常訝異。

李彥秀回覆，謝謝游淑慧的建議也尊重，空戰陸戰一樣都重要，缺一不可，每次選戰後都會調整戰略，有無戰力、誰最適合，交由選民決定。而去年議員選戰中，拿下台北市最高票，將每一票都記在心中，不論一對一、二或三都做最好準備，陸軍、空軍也都知道怎麼打贏選戰，若最終游淑慧贏，也同樣會輔選。

李彥秀說，她在港湖只有家人沒有世家，過去20年一步一腳印獲得選民支持，大家都看得很清楚。