地方各界都關心此議題。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市六合國小分校預定地綜合運動場才啟用不久就發生龜裂。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今年2月竣工啟用的頭份市六合國小分校預定地綜合運動場，裡面的滑輪溜冰場跑道傳出龜裂現象，苗栗縣長鍾東錦關切場地安全，28日率教育處長葉芯慧及相關人員實地會勘，聽取簡報了解跑道發生龜裂原因及受損程度後，要求承包廠商14天內先完成修補工程，確認安全無虞再開放選手訓練，等縣長盃滑輪溜冰賽結束後，1個月內全面刨除鋪面重新鋪設，以求一勞永逸。

縣府教育處指出，六合國小分校預定地綜合運動場總經費1970萬3206元，其中1530萬由教育部體育署補助，縣府自籌440萬3206元，目前尾款與履約保證金近700萬已暫停支付。這項工程去年6月底開工、今年元月申報竣工，1月及2月中旬完成初驗與複驗，2月24日揭牌啟用；整修計畫包括重新翻修滑輪溜冰場、籃球場、草皮，另新建5人制足球場、貨櫃式廁所等，希望提供嶄新的環境讓學子及社區民眾在安全完善的場域訓練或運動健身。

滑輪溜冰場近日傳出跑道龜裂受損情形，各界憂心影響選手訓練及民眾運動的安全，縣長鍾東錦對此相當重視，由教育處長葉芯慧、場長李元友、六合國小校長饒世妙及王姓包商等人陪趕往會勘，縣議員廖秀紅、葉忠倫、曾玟學、徐功凡等人及市民代表也到場關心。

有關外界對跑道施作工法及設計的質疑，王姓包商表示，滑輪溜冰跑道在啟用前，有邀請教練和選手先行測試，由於他們與苗栗市國際標準的場地比較後，希望彎道坡度及直線外側斜率加高，廠商配合施作改善並吸收費用，然因裡層內部作用，導致後來加厚的鋪面發生龜裂，這算是正常現象，業者旋即進行修補。

他說，廠商本月26日進場打除裂縫邊緣鋪面，以利進行修補，因此外界拍攝到的是施工中縫隙擴大的照片，而非裂縫的原貌。

由於縣長盃滑輪溜冰賽即將於6月舉行，縣長鍾東錦要求廠商提出具體善後方案。鍾東錦表示，在實地了解龜裂原因並與廠商溝通後，已要求廠商在14天內先行完成跑道修補作業，讓選手在安全無虞下正常訓練，縣長盃比賽也如期舉行，等比賽結束後再封閉場地，給廠商1個月的時間，將整個跑道鋪面刨除並重新鋪設好，希望能一勞永逸，不再發生鋪面龜裂的情況。

現場另有縣議員質疑場地下方可能被回填不明廢棄物，加上地下水流動擠壓，才造成鋪面龜裂情形，建議縣府查明；還有各運動場地和公廁設施的管理與使用問題，鍾東錦亦廣納意見，指示相關單位協商妥適處理。

他說，回填廢棄物的疑慮，因年代久遠難以追查，且恐已超過法律追訴期限，但如果有人可以明確點出位置，可考慮以鑽探取代開挖方式進行了解；而場地則應有專責單位管理，讓適當的人進場使用，發揮預期效益，至於公廁加裝監視系統的建議，教育處正積極辦理中。