台劇女神陳子玄2015和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）結婚，育有1子，未料婚姻僅維持4年就告吹，兩人好聚好散。近日，陳建隆在臉書公開認愛小他12歲的女星李緻(本名：朱紫緹)，陳子玄也大方祝福，見到前妻的祝福，陳建隆開頭便先道歉並且感謝她：「謝謝子玄祝福也很抱歉打擾到妳」

陳麒凱昨曬出李緻的背影照並高調認愛：「那就一起幸福吧！看著身旁的人洋溢著笑是最完美的投資。」而女方也30日凌晨再度發文感謝外界關心：「是的⋯我們相戀了。」對此，陳子玄昨也大方表示：「非常真心祝福他們，看到他們幸福我真的很開心。」

見到前妻的祝福，陳麒凱正式發文認愛李緻，文章一開頭先是提及前妻，「謝謝子玄祝福也很抱歉打擾到妳。是的⋯我們相戀了，一輩子很長⋯很長⋯我們確信是往這方向前走。」面對外界的祝福，陳麒凱也無奈笑說：「但你們搞得好像我們已經結婚了一樣，大家都喊『恭喜』是哪招，謝謝你們大家。」文末，他也不忘向女友告白：「謝謝妳，我會牽好妳的手。」

事實上，陳麒凱的前妻陳子玄曾在節目《小姐不熙娣》提到，她與前夫離婚主因是年齡隔閡，也提及後悔當年結婚時才24歲太過衝動，隔年生下兒子恩恩後，更大大壓縮了自己的時間，然而2019年離婚至今，她與前夫仍關係良好，雙方會輪流照顧孩子。陳子玄說道，她剛離婚時，大家都鼓勵她多出去認識朋友，「那時候我跟所有朋友，還有想追我的人說，我就是不婚不生，然後找一個帥的。」