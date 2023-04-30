高雄大社區火警 火勢猛烈濃煙直竄天際 15:162023/04/30 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄大社區30日中午發生火警，濃煙直竄天際。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄大社區30日中午發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市大社區翠屏路一處廢棄汽車處理廠於30日12時許發生火警，消防局獲報後立即出動5車11人前往搶救；於途中已見濃濃黑煙竄出，到達後立即布水線搶救並再加派化學車前往支援，共出動15車29人，火勢於下午1時45分撲滅，所幸無人員傷亡。 消防局也呼籲民眾，平時應注意用火用電，提高警覺，避免發生危害，如有火災發生請立即撥打119報案，24小時服務不間斷，用心守護民眾的生命財產安全。 #大社區 #消防局 #出動 #搶救 #民眾 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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