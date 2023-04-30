高雄大社區30日中午發生火警，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市大社區翠屏路一處廢棄汽車處理廠於30日12時許發生火警，消防局獲報後立即出動5車11人前往搶救；於途中已見濃濃黑煙竄出，到達後立即布水線搶救並再加派化學車前往支援，共出動15車29人，火勢於下午1時45分撲滅，所幸無人員傷亡。

消防局也呼籲民眾，平時應注意用火用電，提高警覺，避免發生危害，如有火災發生請立即撥打119報案，24小時服務不間斷，用心守護民眾的生命財產安全。