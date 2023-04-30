新竹縣何珮瑩（右2）跟妹妹何逸羚姐妹檔，偕夫婿報名桐花婚禮。（李京昇攝）

縣長鍾東錦、夫人陳美琦與新人夫婦合影。（李京昇攝）

苗栗縣年度盛事「客家桐花婚禮」30日於苗栗西湖渡假村浪漫登場，苗栗縣長鍾東錦帶著夫人陳美琦共同見證36對新人互許終生，迎向幸福。

苗栗縣政府每年在桐花季時舉辦客家婚禮，成為苗栗客庄最具獨特和傳統意義的活動；今年邁入第18年，累計在桐花樹下結成連理的佳偶總計有1322對。

30日客家桐花婚禮由苗栗客家八音隊伍開啟婚禮帷幕，以傳統古禮迎親的方式為新人打造幸福之路，在優雅的琴聲下由小花童們引領新人進場，象徵將幸福與無限的愛傳承至永恆；新人們沿著紅毯體驗「幸福祈福牆」、「敲響幸福鐘」等儀式，場面溫馨而隆重，瀰漫著幸福氛圍。

參加桐花婚禮的新人們，苗栗縣長鍾東錦及夫人陳美琦、苗栗地方法院法官王廷瑞福證下，宣讀誓言，完成信物交換、合沙儀式，並且由36對新人獻舞，現場氣氛變得甜蜜又可愛。立委徐志榮、縣議員蕭詠萱、黎尚安、許櫻萍、徐筱菁、曾美露、三義鄉長呂明忠、大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌、公館鄉長何在鑫以及縣府各局處首長也到場見證幸福浪漫時刻，給予永恆祝福。

在這36對新人當中，共有兩對姐妹花帶著另一半起參加婚禮。其中，有一對來自竹北的姐妹，兩人從小時常到到西湖渡假村遊玩，尤其姐姐何珮瑩更是工作關係常到西湖渡假村受訓、上課，預計今年7月也是選定西湖渡假村宴客，得知苗栗有桐花婚禮活動，並邀請妹妹何逸羚一同報名參加，兩人帶著另一半一起完成傳統的客家婚禮儀式，為他們留下深刻且難忘的回憶。

另一對則是來自苗栗的陳曉微邀請姐姐陳曉文一起報名參加，姐姐陳曉文表示，去年11月也與妹妹同時間登記，今年妹妹邀請下也要一起參加桐花婚禮，為結婚留下難忘回憶，妹妹陳曉微也指出，知道桐花婚禮常秒殺，今年邀著姐姐一起報名，很高興兩人都能入選，一起體驗別具特色的客家婚禮。

此外，今年桐花婚禮中，特別的一對是分別來自彰化的陳翊真，以及新竹的王又陞，兩人在皆畢業於國立台灣藝術大學，彼此都對於木雕有興趣，畢業後接來到三義從事木雕相關工作，2014年陳翊真開始參加三義木雕館舉辦「木雕薪傳營」，王又陞則是在2015年開始加，兩人因興趣洗好相投，在木雕薪傳營譜出浪漫戀情，未來更是扎根三義，將為苗栗的木雕藝術創造更多優秀作品。

苗栗縣長鍾東錦分享，很高興首次以苗栗縣大家長的身分，見證今天苗栗兒女們的幸福婚事，今年的幸福六禮象徵著「一生就愛你」，步入現場就看到每對新人街燈對恩愛，相信可以一起扶持、攜手共進，祝福新人們能天長地久，家庭幸福。

縣長鍾東錦表示，每年的四、五月桃竹苗桐花盛開，其中以三義、銅鑼桐花開得最漂亮，在浪漫的桐花樹下見證新人結為連理，現場也有許多親友到場給予祝福，相信未來定能幸福美滿，希望新人們在2023苗栗客家桐花婚禮活動的見證下，留下最美好的回憶。

活動中安排新人互換信物，深情擁吻，現場洋溢幸福浪漫氛圍，並在合沙禮儀式，把自己手中的沙倒入共同的瓶中，代表「我心中有你，你心中有我，永不分離」，最後，縣長伉儷分別與各對新人、雙方的親友合影留念，傳遞真摯祝福。