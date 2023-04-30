發生車禍的重機置物箱被掀開，油箱掉落，紅色車牌也被削斷。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市新市區台1線30日中午12時許發生死亡車禍，鄭姓男子騎重機車沿台1線北上直行，疑似闖紅燈，撞上對向南下車道鄭準備左轉的許男駕駛小客車，小客車被撞得原地轉圈，鄭男當場噴飛濺血，急救時已無呼吸心跳，救護人員急送衛福部台南醫院新化分院搶救，警方正調閱監視器釐清肇事責任。

20歲鄭男騎著紅牌重機車沿台1線北上，在南140線道時疑似闖紅燈，在路口未減速直接撞上準備左轉進大營里的小客車，鄭男連人帶車噴飛，紅色車牌被削去一半，整座機車油箱掉落。小客車也被撞到原地轉圈180度。

現場汽、機車碎片散落一地，有民眾目睹騎士頭部變形，救護人員就地施以心肺復甦術急救，直呼可怕，還有民眾拍下現場車禍照片上傳網路，網友留言「汽車安全下莊了」、「遇到猴子騎車」、「重機闖紅燈」。

台南市消防局表示，鄭男當場OHCA已無呼吸心跳，初步急救後送新化分院救治。