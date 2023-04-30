女星洪小鈴上個月被直擊與男星張天霖聚會結束後，挽著手走在街頭，互動看起來相當親密，進而傳出戀愛消息，對此，兩人都未正面認愛；然而，近期洪小鈴參加大甲媽祖遶境後表示，自己回家後躺了整整兩天，大嘆身體狀態不如從前可以一直熬夜工作，讓她也忍不住直呼自己「真的老了」。

洪小鈴日前在社群上分享，自己在參加大甲媽遶境時，不敢相信自己的意志力，居然可以不睡覺一直走，讓她直呼「都是因為有媽祖的庇佑吧！」不過，她表示，自己回家後躺了整整兩天，更感嘆自己老了「這以前都是熬通宵隔天再上工也不見疲憊啊？摸著陪了我多年的身軀和雙腿都想跟她說辛苦妳了。也覺得真的不要熬夜，熬夜實在太傷身體了，但一定要讓身體動起來因為越動越健康」最後更呼籲大家趁連假時動一動。

事實上，模特兒出身的洪小鈴，2005年正式轉戰演藝圈，隔年演出電視劇《戀愛女王》時將螢幕初吻獻給張天霖，當年張天霖曾坦言很欣賞洪小鈴，沒想到事隔17年，竟被拍到張天霖在結束某次記者會後在路上與洪小鈴會合，期間女方親密撫摸他的後腦勺，兩人在街上還挽著手逛街更一度十指緊扣。

對此，洪小鈴回應「是二十幾年的朋友，近期一群以前拍戲的朋友大家恢復聯絡常聚會，所以才又比較熟絡，還在重新認識階段，目前就是很好的朋友」至於張天霖則透過經紀人表示，兩人近期和許多老朋友敘舊聚會後比較熟絡「目前兩人還在重新認識階段，希望外界給兩人多一點空間」。