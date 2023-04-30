新竹市文化局持續推動社區營造工作，今年度「社區營造補助計畫」預計投入240萬元鼓勵民間單位投入社造，歷經1個月的輔導與培訓課程後，共計有27件提案，其中包含地方民間團體、學校及里長、里民，展現大家對於地方公共事務的期待與關切。

文化局長錢康明表示，此次提案計畫來自新竹市各地，其中在香山區有來自在地青年團體的提案，盼透過藝術浸潤的方式，帶領地方民眾親身體會美感教育的永續價值；在北區也有具青年團隊踴躍參與，預計結合社區資源透過創作融入地方特色。

錢康明說，在以科學園區及學區為主體的東區，有來自竹科的計畫提案，期望利用影像媒體與故事行銷的力量，建立起竹科內眾多「島內移民」對於新竹地方的新認同感；計畫內容種類多元、百花齊放，充分展現出新竹市作為年輕城市的活力與創意。

文化局指出，民眾多年來對於社區營造補助計畫都非常支持，只要有社區營造存在的一天，市府就將持續推動更具公民價值的市政，也希望未來大家持續關心地方與身處家園。

相關資訊可上新竹市文化局官網、新竹市社區營造中心臉書粉絲專頁查詢，或洽詢專線03-5337980，或撥打1999為民服務專線。