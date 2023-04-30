一名24歲的澳洲來台交換生因誤食老鼠藥命危的新聞，引發台澳兩地民眾的關注，外國男子的家屬一度懷疑是誤食受污染的台灣小吃造成，雖然最後男學生自述，中毒和小吃無關，但仍引發恐慌，台大醫院急診醫學部醫師李建璋則在臉書貼文表示，此老鼠藥誤食事件，其實水很深。

李建璋在其臉書表示，老鼠藥的成分是「超級華法林」，目的是要打亂老鼠的凝血系統，引發老鼠嚴重出血致死，可在人體內停留超過100天以上。美國約有3萬個老鼠藥中毒的通報事件，但95.6%是幼兒誤食。

他說明，老鼠藥有兩種型式，一個是鉺劑，做成糖果模樣吸引老鼠，所以孩童容易誤食。另一種為水劑、透明無色，成人常是吃到水劑污染食物無法察覺，而導致中毒。

他表示，成人對於此藥物有較高的容忍量，通常需要食用大量才會導致大出血的症狀，而非少量誤食會引發。依據文獻以及他個人臨床經驗，確認的成人老鼠藥中毒案件，幾乎只有3種可能：輕生、他殺、或精神疾病所引起。

李建璋表示，回到醫療，超級華法林中毒的最常見症狀之一是血尿，通常暴露後3～7天才有症狀，若病人未主動揭露暴露史，常規臨床檢驗是無法查出血液中超級華法林的成分，需特殊化學方法才能檢驗出來，台灣第一線醫師立刻診斷有困難，即便澳洲醫師也是如此。

至於後續治療，李建璋也說明，最重要的治療是維生素K，因超級華法林會停留在體內很久，常需3個月以上治療，以該名男子嚴重到休克的情況，需要大量輸注凝血因子，或考慮使用生技合成的凝血因子來止血。這些治療在台灣都可以完成。

他感嘆道，「小吃污染的意外，會是一群人的公安事件，還是一個人的意外呢？值得家屬和同學深思。」

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