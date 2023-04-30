近期國內雞蛋供應稍有回穩，台北市蛋商公會今(30)日指出，5月每斤蛋價有望調降2到3元，但因為禽流感仍在影響，下周產地價仍維持45.5元，批發價也維持在55元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，相較於之前黑市的混亂價格，現在每箱雞蛋約1100到1200元左右，市場散蛋每台斤約65到70元之間，和公告盤價已相去不遠。

農委會主委陳吉仲日前指出，因應國內缺蛋，2月開始在沒有禽流感疑慮的前提下，針對土耳其、巴西、泰國等國家進口雞蛋，加上原本就可以進口的美國、日本、澳洲等，3月已進口600萬顆，4月進口3000萬顆，5月則會進口7000萬顆。

林天來指出，5月起將有大量進口雞蛋來台，蛋商進口的也將陸續運抵，在這樣的情況下蛋價就會有下降趨勢，之後盤點進口量和國內雞蛋產能，5月有望每台斤調降2到3元。

然而有餐飲業者指出，近期肉品價格持續漲價，基於額外成本的支出，價格要回到原本水準恐怕已不可能，「自家的蛋料理一直到3月才漲，現在如果大家都要調降，個人不可能跟進」。

另有商家指出，店是自己開的，店家要不要漲價根本無須特別理由，客人若不能接受漲價，店家再怎麼解釋都沒用，大部分民眾很難站在業者的角度思考，自然也難拿出同理心。