全中教教師群解析今年四技二專統測數學Ｃ試題。（全中教提供／林志成台北傳真）

今年四技二專統測數學有A、B及C三種試題，全國高級中等學校教育產業工會表示，數學B試題整體中間偏難，單一概念少，學生考完哭了；至於數學C超過1／3都是難題，是近年最難，將抹煞中低學生學習興趣！

全中教說，今年數學B考科題目整體中間偏難，涵蓋面廣，試題的難易順序雜亂，可能會造成考生的困惑和失誤，預估較去年平均分數下滑。

全中教說，數學B試題將生活情境融入，例如馬拉松、毛小孩、籃球等，符合教育部所倡導的跨領域結合，能夠評量他們對數學知識的掌握，運用數學知識解決生活中的問題。但對於學生來說，時間管理與考試策略分配不易，容易造成緊張，影響作答情緒。

全中教進一步指出，數學B試題文字量稍長，考驗學生有較好的閱讀理解能力，需快速理解問題並找到解決問題的方法，考生若可以先將問題逐一拆解，確定每個問題的目標和要求，再根據所學知識和技巧，有系統地進行解答，才能精準得分。

至於數學C，全中教說， 今年試題難易順序雜亂，易造成學生作答上的困擾和壓力，且第8題隸美弗定理是舊課綱內容，疑似超綱。整份試題雖涵蓋所有單元，但試題的難度增加且第8題疑似超出108課綱，預估前標分數比去年低，對中、低成就學生難以提升其學習興趣。

全中教指出，數學C情境試題共8題文字量稍長，第13題股價計算情境較不適合工科考生，其中第20題排列組合，內容關於紅、白肉的敘述易造成學生閱讀理解困難，第21題AB連線符號標示不清，第25題難以從題目敘述連結數學的週期觀念。

數學A方面，全國教師會說，題目難易適中，簡單題偏多，學生挫折感較低。僅少數題目計算量較大，其餘題目數字有設計，不會讓學生產生困擾。而且，各章節布題平均、情境題設計有創意且跨章節，與學生生活經驗相關，符合新課綱精神。