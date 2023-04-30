來台近17年的吳鳳，29日在臉書宣布將在暑假帶團到土耳其旅行，讓許多網友相當期待，不過也有部分網友質疑團費11萬元太不合理「旅費漲很多，疫情前4萬多，現在11萬多」，吳鳳對此親上火線回應，「4萬多的時候幾乎每天有shopping行程，4萬元是不可能，除非願意每天都有shopping，現在飛機票很貴，我妹妹來台灣光飛機票花了快6萬台幣」。

吳鳳過去曾在土耳其擔任導遊，他說到台灣後發現很多人對土耳其很好奇，「很多粉絲敲碗我帶團去土耳其旅行。我現在真的要帶台灣人去我的家鄉旅行，我很清楚的知道觀光客的心情，每一個行程我都經過討論，規劃出品質好又適合大家的行程」。

吳鳳說這些年，常有網友問他何時會開團、帶大家到土耳其旅遊，他思考多年後決定在今年暑假先開2團試水溫，「很多台灣人都會問我說『吳鳳啊，什麼時候開團』，我們打算今年推動，這次先慢慢的做，如果成功的話，明年就再開更多團，最重要的目的是要讓大家玩得開心」。