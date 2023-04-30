黃薇渟開心與粉絲的應援餐車合影。（衛視提供）

黃薇渟開心與粉絲合影。（衛視提供）

衛視原創自製劇《女兒大人加個賴》正如火如荼趕拍中，為了慰勞辛苦的拍攝團隊以及為黃薇渟打氣加油，黃薇渟的北、中、南粉絲特別秘密集結，籌備應援餐車，前進宜蘭拍攝現場，讓中午放飯的黃薇渟被這巨星等級的豪華應援驚喜到眼角泛淚，不只開心地與粉絲合照，還熱心招呼劇組所有人一起享用美食，連飾演她爸爸、為保持體態已經1個多月沒碰澱粉的柯叔元，也都力挺「女兒」當場拿了一個美式漢堡享用，超貼心的行動支持，讓黃薇渟開心對他隔空撒嬌大喊：「謝謝爸比！」

這次前來為黃薇渟應援的粉絲們都堪稱是元老級鐵粉，從早期戲劇作品就開始關注她，最長的已經支持她近8年，粉絲表示會跟黃薇渟熟識，是因為多年前參加她自己籌辦的生日會，黃薇渟自己找場地、布置，還籌畫所有活動、遊戲、小禮物，讓大家相當感動，讓他們打從心裡喜歡黃薇渟，發現這個女明星不僅外貌出眾，更有一個愛護粉絲溫暖的心。

黃薇渟從上個作品《仙女姐姐來我家》到現在《女兒大人家個賴》，人氣水漲船高讓粉絲們相當開心也更死忠力挺，於是幾位粉絲自發性從台北、桃園、台中、台南、高雄等地，來到宜蘭拍攝地點集合，秘密準備就是想幫趕拍《女兒大人加個賴》的黃薇渟加油打氣，也謝謝她身邊辛苦的工作人員，更把黃薇婷當大明星看待，精心準備驚喜，早在幾個月前就訂好行動餐車，劇組人員大讚超豪華餐車的餐點有美式漢堡、馬鈴薯條以及多款飲料、水果及小糕點，琳瑯滿目的美食排滿兩張大桌子，每份餐點上還貼上粉絲自己設計的黃薇渟Q版貼紙，還有專業應援車不可或缺的橫幅背板，布置十分周到。

到了中午放飯時間，前一刻還在沉浸在「大碗」尤婉婷角色的黃薇渟，納悶劇組工作人員叫她要幹嘛，下一刻就有著自己大大照片應援餐車映入眼簾，讓她又驚又喜，感動到眼角還泛著淚光，看到一旁拍攝花絮的攝影機正對著自己，怕自己感動情緒收不回來，轉身偷偷把眼淚收回。黃薇渟笑說其實有工作人員說溜嘴，但她當下覺得不可能，因為前幾天其他演員有朋友說要來探班，想說應該跟她無關，直到親眼看到自己的應援餐車，不僅開心地與細心籌備的粉絲們噓寒問暖表示感謝，邊招呼導演、演員們及劇組人員享用美食，連已經一個多月沒碰澱粉的柯叔元，為了表示支持現場也拿了一個美式漢堡，大喊「謝謝」。